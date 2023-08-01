Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обратил внимание на важность туризма из России для экономики Грузии.

Фото: телеграмм

Он предупредил, что полный запрет на въезд российским туристам может привести к потере до миллиарда долларов в год. При текущем объеме грузинской экономики, составляющем 30 миллиардов долларов, такой ущерб может стать серьезной угрозой для страны и привести к сокращению 20-30 тысяч рабочих мест.

Туризм является одной из ключевых отраслей грузинской экономики. Страна славится своими живописными пейзажами, богатой культурой и гостеприимством. Российские туристы составляют значительную долю посетителей Грузии, и их вклад в развитие экономики неоспорим.

Приезд российских туристов оказывает значительное влияние на грузинскую экономику. Рост туристического потока из России способствует увеличению доходов от туризма, что, в свою очередь, стимулирует развитие местного бизнеса и создание новых рабочих мест. Грузия активно продвигает свои туристические ресурсы на российском рынке, и благодаря этому удалось привлечь множество посетителей из России.

Полный запрет на въезд российским туристам может нанести серьезный ущерб грузинской экономике. Потеря такого огромного количества денежных средств может сильно повлиять на национальную валюту, инфляцию и общую экономическую стабильность страны. Кроме того, массовая потеря рабочих мест может привести к обострению социальной напряженности и ухудшению качества жизни населения.

Грузия старается соблюдать международные санкции и ограничения, однако случаи, когда иностранные суда заходят в грузинские порты, вызывают волнение среди оппозиционных сил. Недавний заход лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту в порт Батуми вызвал недовольство грузинских оппозиционеров, которые считают это нарушением международных санкций. В свою защиту, местные власти указали, что судно ходит под флагом Палау и не подпадает под действие международных санкций.

Грузинская экономика тесно связана с туризмом из России, и взаимовыгодные взаимоотношения между двумя странами способствуют процветанию обеих сторон. Полный запрет на въезд российским туристам может привести к серьезным экономическим последствиям, и поэтому важно находить баланс между соблюдением международных санкций и развитием туризма для блага Грузии и её народа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.