Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На пляже в Турции нашли 28 мин
Ходаковский назвал основную проблему с вооружением армии РФ на СВО
Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей
Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове
Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву
Турист в Таиланде был сначала избит, а потом оштрафован
Детский психолог рассказала о "скрытой безотцовщине" в России
В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире
Диетолог: "лунное молоко" поможет избавиться от бессоницы

Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам

2:38
Туризм

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обратил внимание на важность туризма из России для экономики Грузии.

Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам
Фото: телеграмм

Он предупредил, что полный запрет на въезд российским туристам может привести к потере до миллиарда долларов в год. При текущем объеме грузинской экономики, составляющем 30 миллиардов долларов, такой ущерб может стать серьезной угрозой для страны и привести к сокращению 20-30 тысяч рабочих мест.

Туризм является одной из ключевых отраслей грузинской экономики. Страна славится своими живописными пейзажами, богатой культурой и гостеприимством. Российские туристы составляют значительную долю посетителей Грузии, и их вклад в развитие экономики неоспорим.

Приезд российских туристов оказывает значительное влияние на грузинскую экономику. Рост туристического потока из России способствует увеличению доходов от туризма, что, в свою очередь, стимулирует развитие местного бизнеса и создание новых рабочих мест. Грузия активно продвигает свои туристические ресурсы на российском рынке, и благодаря этому удалось привлечь множество посетителей из России.

Полный запрет на въезд российским туристам может нанести серьезный ущерб грузинской экономике. Потеря такого огромного количества денежных средств может сильно повлиять на национальную валюту, инфляцию и общую экономическую стабильность страны. Кроме того, массовая потеря рабочих мест может привести к обострению социальной напряженности и ухудшению качества жизни населения.

Грузия старается соблюдать международные санкции и ограничения, однако случаи, когда иностранные суда заходят в грузинские порты, вызывают волнение среди оппозиционных сил. Недавний заход лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту в порт Батуми вызвал недовольство грузинских оппозиционеров, которые считают это нарушением международных санкций. В свою защиту, местные власти указали, что судно ходит под флагом Палау и не подпадает под действие международных санкций.

Грузинская экономика тесно связана с туризмом из России, и взаимовыгодные взаимоотношения между двумя странами способствуют процветанию обеих сторон. Полный запрет на въезд российским туристам может привести к серьезным экономическим последствиям, и поэтому важно находить баланс между соблюдением международных санкций и развитием туризма для блага Грузии и её народа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГРУЗИЯ / Как относятся к русским в Тбилиси 2023 / Дискриминация русских грузинами?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Последние материалы
Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей
Массовые пуски российских БПЛА по юго-восточной Украине: взрывы в Харькове
Грузия потеряет миллиард долларов, если запретит въезд российским туристам
Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву
Турист в Таиланде был сначала избит, а потом оштрафован
Детский психолог рассказала о "скрытой безотцовщине" в России
В Бразилии на 128 году жизни скончался самый старый мужчина в мире
Диетолог: "лунное молоко" поможет избавиться от бессоницы
Эксперты посчитали, что в СВО погибло минимум 284 тысячи солдат ВСУ
Диетологи объяснили, насколько колбаса вредна для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников