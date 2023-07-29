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Мужчина отомстил отелю, который отказался вернуть ему деньги

2:14
Туризм

Один потенциальный гость из американского штата Монтана столкнулся с неприятной ситуацией, когда отель отказался принять его из-за проблем с его удостоверением личности. Путешественник попытался заселиться в отель, имея только временные водительские права, так как недавно продлил свои обычные права и ожидал получения новых. Кроме того, у него были просроченные паспорт и водительские права, которые уже истекли. В отеле он предъявил временные водительские права, просроченный паспорт и кредитную карту на свое имя, но ему отказали в заселении.

Мужчина отомстил отелю, который отказался вернуть ему деньги
Фото: Stockphoto

Более того, отель отказался возмещать оплату за заранее предоплаченный номер, что сделало клиента еще более недовольным. После того, как он не смог разрешить ситуацию с отелем и нашел другой вариант проживания, он решил взять дело в свои руки.

Мужчина купил большой плакат и маркер Sharpie в супермаркете и написал на доске вопрос о том, есть ли в отеле клопы. Затем он стал стоять на тротуаре рядом с отелем, прилегающим к шестиполосной дороге, держа табличку в руках. Его акция привлекла внимание проезжающих автомобилистов, и многие останавливались, чтобы задать вопросы.

Через некоторое время на улицу вышла женщина из отеля, описываемая как "дама без возмещения", и начала разговаривать с ним. Однако вскоре появились три полицейские машины, что вызвало еще больше вопросов у прохожих. Но спустя час полицейские покинули место, и мужчина продолжал свою акцию. Наконец, офицер вернулся к нему с чеком, возместив (почти) полную стоимость его пребывания в отеле.

Это не первый случай, когда клиенты принимают решительные меры для того, чтобы отомстить за неудовлетворительное обслуживание. В прошлом случае, пара, которая не смогла отменить бронирование в Airbnb, решила оставить счет на 1570 долларов (1260 фунтов) хозяину. Они отправились в долгое путешествие в Южную Корею, но оставили включенным газ и открытыми краны в вилле, что стало их способом мести за проблемы с бронированием.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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