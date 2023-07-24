За сутки по Крымскому мосту проехало почти 9 тыс. автомобилей

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

За прошедшие сутки по Крымскому мосту проехало почти 9 тысяч автомобилей, и интенсивность движения приближается к пиковым значениям лета 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

"За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14,3 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении министерства.

Для обеспечения безопасности и предотвращения образования очередей и скоплений автотранспорта проводится досмотр проезжающих по мосту автомобилей, а также ведется регулирование их движения в реверсивном режиме. Эти меры помогают эффективно организовать поток автомобилей и обеспечить беспрепятственное движение через Крымский мост.

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