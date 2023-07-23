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В Турции для туристов внезапно и сильно подорожали важные услуги

1:35
Туризм

В Турции рост цен затронул ещё одну важную сферу для туристов — падение курса лиры привело к увеличению стоимости топлива. В результате, растут цены на такие важные для туристов услуги, как такси и общественный транспорт. Об этом пишет Турпром.

В Турции для туристов внезапно и сильно подорожали важные услуги
Фото: freepik.com

По данным турецкой прессы, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 5 лир, а на сжиженный газ — на 4 лиры (17 и 15 рублей соответственно). Это немедленно повлияло на стоимость всех видов транспорта. Так, стоимость такси в Стамбуле, которым активно пользуются туристы, например, для доставки до отелей или для поездок, выросла.

"Согласно последним обновленным тарифам, стоимость поездки на такси по системе hop-on hop-off в Анкаре составляла 50 лир, а в Стамбуле — 75 лир. В Анкаре плата за вызов такси увеличилась до 18 лир, а плата за километраж — до 15 лир", — пишет турецкая пресса.

Также выросли цены на междугородные автобусы — стоимость билетов уже поднялась на 40%. Но это еще не предел — президент Всеобщей федерации водителей автобусов Мустафа Йылдырым объявил, что на повестке дня стоит повышение цен на билеты на 20-30% в зависимости от расстояния. Следует отметить, что автобусы являются одним из основных средств передвижения между городами, и такими услугами также часто пользуются самостоятельные туристы.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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