Турпром: Американский солдат сбежал в Северную Корею во время туристической прогулки

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

18 июля американский турист неожиданно совершил побег на границе между Южной и Северной Кореей. Об этом сообщает Турпром.

Фото: warfiles.ru

Инцидент произошёл в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне, когда группа путешественников находилась возле пограничной станции. Наблюдатели оставались поражены таким "киношным" развитием событий. Об этом происшествии сообщило американское агентство AP, рассказав глазами свидетелей, включая Сару Лесли и её отца из Новой Зеландии. Они были частью экскурсионной группы, отправившейся из Сеула (Южная Корея) в уникальную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

В рамках тура они посетили Совместную зону безопасности в деревне Пханмунджом, где им разрешено было временно находиться на территории Северной Кореи внутри одного из зданий под присмотром наблюдателей. Путешественникам требовалось предъявить паспорт и получить разрешение заранее.

Внезапно, события начали развиваться динамично и непредсказуемо. На прогулке стал активным рядовой Трэвис Кинг, 23-летний кавалерийский разведчик 1-й бронетанковой дивизии, который находился среди группы из 43 туристов, приехавших в демилитаризованную зону. Оказавшийся на свободе лишь 10 июля после почти двух месяцев в южнокорейской тюрьме за нападение, Кинг должен был вернуться домой в Техас (США). Однако, вместо этого, он принял решение сбежать в самую закрытую страну мира — Северную Корею.

Американец был одет небрежно и казался обычным путешественником в джинсах и футболке. Купив шапку DMZ в сувенирном магазине, он не общался с остальными участниками тура и держался отстраненно. Как только группа вышла из здания и собиралась сфотографироваться, они увидели Кинга, бегущего "действительно быстро". Одна из свидетельниц события рассказала, что сначала подумала, будто его друг снимает его для розыгрыша в TikTok. Однако, вскоре услышала, как американский солдат из группы, патрулирующей район вместе с южнокорейскими войсками, крикнул: "Хватайте его".

Но солдаты не успели среагировать. Кинг пробежал около 10 метров по узкому проходу между характерными синими зданиями, пересек границу и исчез из виду. Всё закончилось в течение нескольких секунд. Свидетель происшествия также отметила, что не видела никаких людей на северокорейской стороне. Издание объяснило, что туристической группе ранее сообщили, будто северокорейцы практически исчезли из-за пандемии COVID-19.

После бегства Кинга, солдаты загнали всех туристов в здание и потребовали показаний в информационном центре.

"Люди не могли до конца поверить в то, что произошло. Многие были действительно шокированы. Когда мы сели в автобус и отъехали, все смотрели друг на друга", — вспомнила она и призналась, что ей было сложно понять, что могло побудить американца отправиться в Северную Корею. "Я просто никогда не думала, что кто-то когда-нибудь захочет это сделать".

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