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Турпром: россиянин объяснил, почему туристов в Таиланде называют фарангами

1:05
Туризм

В Таиланде туристов из России нередко называют фарангами. Что означает этот термин, объяснил в своём блоге проживающий в стране россиянин, пишет "Турпром".

Турпром: россиянин объяснил, почему туристов в Таиланде называют фарангами
Фото: pixabay.com

Слово не несёт никакой негативной окраски, при этом оно означает не просто "иностранца", а именно "белого иностранца", отметил автор публикации.

Он перечислил несколько версий его происхождения. По одной из них тайцы назвали иностранцев "фарангами" из-за сходства с картошкой в кожуре, так как они белые внутри, но загорелые снаружи.

Другая версия связывает происхождение слова с фруктом гуава, то есть фаранг — это обычное слово-омоним — пишется и произносится одинаково, но имеет разные значения — "белого иностранца" и "гуаву".

Но наиболее правдоподобная версия происхождения слова связана с колониальным периодом страны. Возможно, что принесли его с собой французы. В тайском языке слово "Франция" произносится примерно как "Франсе", и тайцы изменили это название на "Фарангсет", заключил блогер.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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