"Турпром": эксперт сообщил, где в Таиланде дешевле жить, разобрав варианты

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский эксперт решил рассказать в своём блоге, где дешевле жить в Таиланде, и разобрал разные варианты. Об этом пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Дороже всего проживание, по мнению россиянина, обойдётся на таких популярных островах, как Самуи, Панган, Пхукет, Ко Чанг, Ко Самет и Ко Ланта. Там цены высокие, как на аренду жилья и номер в отеле, так и на еду и другие товары.

Несколько завышают цены для приезжих, как правило и местные жители, хотя и для них самих жизнь на островах дороже, чем в других регионах страны, отметил блогер.

По его словам, минимальная сумма, необходимая для того, чтобы жить на тайских островах, — 1 000 долларов в месяц.

Жизнь в континентальных регионах Таиланда у моря обойдётся намного дешевле, чем в Бангкоке, добавил турист. Найти недорогие варианты аренды жилья можно в Паттайе. И самый дешёвый вариант — северные города. Моря там нет, но есть красивые горы, уникальная культура и отличный сервис, заключил путешественник.

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Уехала жить в Таиланд. Сколько мы тратим в месяц?