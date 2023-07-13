Российская туристка рассказала, чем заменить пляжный отдых в Анталии во время жары

Живущая в Анталии россиянка рассказала об альтернативе пляжного отдыха, которую с удовольствием практикую местные жители во время невыносимой июльской жары.

Фото: pixabay.com

Теперь не только местные, но и многие туристы в жаркие дни отдают предпочтению не морским пляжам, а освежающему отдыху у горной реки.

"В Анталии одним из самых популярных летних развлечений является не поход на пляж, где в особенно жаркую погоду вы долго не продержитесь, а поездка на турецкий завтрак на горную реку", — написала россиянка в своём блоге на Яндекс.Дзен.

Девушка обратила внимание, что ещё недавно так делали только местные жители, но сейчас время у реки с удовольствием проводят многие туристы из России.

Однако спрос рождает предложение, и стоимость "турецких завтраков", в которые входит не только сама еда, но и аренда беседки, выросла. По информации блогера, за завтрак у реки придётся отдать 300 лир (больше 1 тыс. руб.).

Однако для того, чтобы снизить расходы на такое развлечение, можно по примеру местных заказывать в беседках чай и традиционные турецкие лепёшки с начинкой гезлеме, самостоятельно привозя с собой остальную еду. По словам россиянки, таким образом отдыхать у горной теки в Анталии можно целый день.

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