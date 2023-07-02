Начиная с 1 июля 2023 года в Российской Федерации вступает в силу новый стандарт для отелей, предоставляющих услуги "всё включено". Однако, как сообщает "МК", основной проблемой является то, что он является всего лишь рекомендацией и не обязательным требованием.
Многие россияне, уже посетившие гостиницы с системой "всё включено" в России, выражают своё недовольство качеством обслуживания. Одной из таких историй является рассказ жительницы Москвы Ольги об отдыхе с мужем в одном из СПА-отелей Подмосковья.
За выходные они заплатили 26 тыс. рублей, но рацион оказался очень скудным. Семья обнаружила, что вино было разбавленным, а вместо шампанского им предложили плодово-ягодный напиток.
Другой пример приводит Леонид из Санкт-Петербурга, который столкнулся с проблемой промежуточного питания в одном из отелей "всё включено" в Сочи. Когда его ребенок попросил булочку, они узнали, что её можно получить только после пяти вечера.
В свете этих проблем следует отметить, что качество услуг и соответствие стандартам "всё включено" в российских отелях вызывают определённые сомнения. В любом случае, важно внимательно оценивать отзывы и выбирать проверенные гостиницы, чтобы избежать разочарований во время отдыха.
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