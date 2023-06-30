В России начали действовать стандарты для отелей "все включено" и "ультра всё включено"

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В РФ вступили в действие стандарты гостиничных услуг "всё включено" и "ультра всё включено". Предприниматели добровольно могут использовать этот документ.

В нём указаны требования по поводу питания, инфраструктуры, развлекательных мероприятий, услуг для детей и другого. В отелях, которые приняли формат "всё включено", должны неограниченно предоставлять на обед и ужин отечественные спиртные напитки. Если бизнесмены выбрали систему "ультра всё включено", гости смогут выпить не менее пяти видов алкоголя, в том числе импортного, и более семи коктейлей.

По информации руководителя Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, примерно 15% гостиниц в России способны соответствовать нормам документа. Его введение повысит качество услуг, подчеркнул глава Росстандарта Антон Шалаев.

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