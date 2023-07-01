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1:52
Туризм

На популярных курортах Таиланда, таких как Пхукет, Паттайя, Самуи и Панган, недобросовестные русскоязычные риэлторы злоупотребляют доверием своих соотечественников, завышая цены на аренду жилья и утаивая информацию о доступных альтернативах. Такое непрозрачное поведение становится всё более распространённым. Об этом пишет "Турпром", ссылаясь на блог гражданина РФ. 

Российские туристы и зимовщики, не владеющие английским языком, обращаются за помощью к русскоязычным жителям в поиске арендного жилья на южных курортах Таиланда. Однако следует отметить, что эти риэлторы работают нелегально, поскольку иностранцы не имеют права заниматься данной деятельностью в стране. Это ставит под вопрос их надёжность и честность в сделках с жильём.

Риэлторы предлагают дома и квартиры в аренду. При этом они стараются не давать прямых контактов между клиентами и собственниками. Их главной целью является получение комиссии как от арендодателя, так и от арендатора, а также завышение стоимости за съём жилья. Такая схема позволяет им зарабатывать на своих соотечественниках и получать дополнительную прибыль каждый месяц.

По словам автора канала "Это Таиланд" в социальной сети "Дзен", на практике это выглядит следующим образом: тайский арендодатель сдаёт квартиру за, например, 10 тыс. бат (более 23 тыс. рублей по текущему курсу). Русскоязычный риэлтор-нелегал находит клиента, готового заплатить 15 тыс. бат (38 тыс. рублей) за эту же квартиру. Каждый месяц он получает от клиента 15 тыс. бат, отдаёт 10 тыс. бат арендодателю и оставляет себе в кармане ещё 5 тыс. бат (12 700 рублей). 

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Что знать перед поездкой в Таиланд?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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