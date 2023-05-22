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Турпром: турист из РФ проинформировал о неприятностях, которые могут ждать на отдыхе в Таиланде

1:49
Туризм

Российский турист поделился своими впечатлениями о "тайском безобразии" и объяснил, почему многие путешественники пугаются и "плюются" во время поездки в страну. Королевство далеко от идеала. Турист рассказал об этом на платформе "Дзен", назвав пять причин.

Турпром: турист из РФ проинформировал о неприятностях, которые могут ждать на отдыхе в Таиланде
Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1342781/85f2e855-4a4a-4068-9560-58aa9f459f0f/s1200?webp=false
  1. Сервис. Он оставляет желать лучшего. Бывают случаи, когда отель продолжает функционировать, в то время как ресторан в его составе не работает.
  2. Мошенничество. Часто не возвращают залоги за аренду автомобилей или мотоциклов, неправильно выдают сдачу туристам, возникают неприятности с таксистами.
  3. Законы Таиланда. Они могут оказаться абсурдными. Например, в стране запрещают использовать электронные испарители и кальяны. Имеется уголовное наказание за неоплату завышенного счёта в кафе и оскорбление царских особ.
  4. Опасный животный мир. На каждом шагу встречаются ядовитые рыбы, медузы, морские ежи, комары, переносящие лихорадку денге, и змеи.
  5. Проблемы, связанные с питанием и отравлениями. Вода из-под крана не подходит для употребления. Часто ею даже нельзя мыть продукты. Имеются случаи отравления из-за неправильно приготовленной еды.

Важно иметь в виду, что подобные проблемы не ограничиваются только Таиландом и могут возникнуть и в других странах. Путешествия всегда сопряжены с определёнными рисками, и каждый турист должен быть готов к возможным неприятностям. Поэтому перед поездкой в королевство, а также в любую другую страну важно собрать информацию, ознакомиться с местными законами и правилами, а по прибытии быть бдительным и осторожным, отмечает "Турпром".

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Красивые места в Таиланде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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