Турпром: турист из РФ проинформировал о неприятностях, которые могут ждать на отдыхе в Таиланде

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист поделился своими впечатлениями о "тайском безобразии" и объяснил, почему многие путешественники пугаются и "плюются" во время поездки в страну. Королевство далеко от идеала. Турист рассказал об этом на платформе "Дзен", назвав пять причин.

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1342781/85f2e855-4a4a-4068-9560-58aa9f459f0f/s1200?webp=false

Сервис. Он оставляет желать лучшего. Бывают случаи, когда отель продолжает функционировать, в то время как ресторан в его составе не работает. Мошенничество. Часто не возвращают залоги за аренду автомобилей или мотоциклов, неправильно выдают сдачу туристам, возникают неприятности с таксистами. Законы Таиланда. Они могут оказаться абсурдными. Например, в стране запрещают использовать электронные испарители и кальяны. Имеется уголовное наказание за неоплату завышенного счёта в кафе и оскорбление царских особ. Опасный животный мир. На каждом шагу встречаются ядовитые рыбы, медузы, морские ежи, комары, переносящие лихорадку денге, и змеи. Проблемы, связанные с питанием и отравлениями. Вода из-под крана не подходит для употребления. Часто ею даже нельзя мыть продукты. Имеются случаи отравления из-за неправильно приготовленной еды.

Важно иметь в виду, что подобные проблемы не ограничиваются только Таиландом и могут возникнуть и в других странах. Путешествия всегда сопряжены с определёнными рисками, и каждый турист должен быть готов к возможным неприятностям. Поэтому перед поездкой в королевство, а также в любую другую страну важно собрать информацию, ознакомиться с местными законами и правилами, а по прибытии быть бдительным и осторожным, отмечает "Турпром".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Красивые места в Таиланде