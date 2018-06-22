Глава МИД Литвы признал провал бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус высказался по поводу чемпионата мира по футболу в России. Линкявичус заявил, что попытка бойкотировать мундиаль потерпела крах.

Линкявичус поделился мнением, что каждый волен решить для себя, удалось ли или нет бойкотировать чемпионат мира. Но, по его мнению, ничего подобного в мире не наблюдается — так что, заявил министр иностранных дел Литвы, можно с уверенностью сказать, что попытка не увенчалась успехом.

Также Линкявичус заявил, что само решение проводить чемпионат мира по футболу в России было ошибкой. Министр поделился мнением, что это решение "несвоевременно" и "наивно".

Напомним, что с идеей о бойкотировании чемпионата мира по футболу в России ранее выступил министр спорта Украины Игорь Жданов. Он заявил тогда, что Россия — была и остается страной-агрессором, именно поэтому всему цивилизованному миру необходимо проигнорировать нынешний чемпионат мира. Жданов также отметил, что это не его личное устремление, а позиция всего украинского правительства.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Внимание всего мира буквально приковано к данному турниру, поэтому ни о каком состоявшемся бойкоте не может быть и речи. Отметим, что сборные Украины и Литвы не участвуют в соревнованиях.