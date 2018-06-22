Месси и Ко взбунтовались против тренера и просят его заменить

Нынешний чемпионат мира по футболу не скупится на сенсации. Немногие ожидали такой уверенной и слаженной игры от сборной России. Взбаламутили футбольную общественность и мексиканцы, разгромившие действующих чемпионов мира немцев. Но обставили всех скромные хорваты, уверенно обыгравшие Аргентину во главе с мировой футбольной звездой Лионелем Месси.

После поражения от Хорватии в сборной Аргентины взорвалась самая настоящая бомба. Аргентинские футболисты внезапно предъявили требование сменить главного тренера прямо по ходу турнира — небывалый прецедент. Месси и Ко отказываются выходить на поле в следующей игре под руководством Хорхе Сампаоли. Сборная Аргентины изъявила желание, чтобы на поле в следующем матче против Нигерии их вывел помощник нынешнего главного тренера.

Нигерия в мировом рейтинге ФИФА занимает лишь 48-ое место, в то время как Аргентина — аж 5-ое. Хорватия же, унизившая аргентинцев, занимает 20-ую строчку рейтинга. Наверное, не стоит указывать на то, что, аргентинцы не должны испытывать проблем в матчах с подобными соперниками.

Стоить отметить и болезненную реакцию Диего Марадоны, иконы и легенды аргентинского футбола. Став свидетелем столь блеклого выступления своих соотечественников, экс-игрок аргентинской сборной не смог сдержать своих слез.