Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лукашенко "уничтожил" сборную Белоруссии по хоккею

Спорт

Президент республики Белоруссия подверг жесткой критике национальную сборную по хоккею с шайбой. На прошедшем недавно чемпионате мира в Дании белорусские спортсмены, не набрав ни одного очка, проиграли все семь матчей группового этапа и покинули элитный дивизион. Чтобы снова вернуться в элиту в 2020 году, на следующем чемпионате мира сборной Белоруссии по хоккею с шайбой придется биться со сборными Словении, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи и Литвы.

Лукашенко "уничтожил" сборную Белоруссии по хоккею. 387118.jpeg
Фото: championat.com

"То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем", — заявил Лукашенко.

Президент страны отметил, что отныне ставка в белорусском хоккее будет делаться на развитие национальной сборной. Как отметил Александр Лукашенко, проблемы у сборной присутствуют во всех линиях — как во вратарской бригаде, так и в защите с нападением. Отметим, что за семь игр на чемпионате мира-2018 Белоруссия забила всего 8 шайб, а пропустила 36.

Стоит отметить, что хоккей с шайбой — одно из главных увлечений Александра Григорьевича. Президент регулярно тренируется во Дворце спорта, в связи с чем белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе до 1 километра, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать окна и форточки, выходить на лоджии и балконы собственных домов.

Белоруссия выступала в элитном хоккейном дивизионе 14 лет подряд, и нынешнее выступление национальной сборной иначе, как крахом, назвать нельзя.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года проходил в Дании с 4 по 20 мая. Обладателями золотых медалей стали шведы, в финале обыгравшие сборную Швейцарии. Стоит отметить, что выход швейцарцев в финал сам по себе является сенсацией. Третье место досталось сборной США. Сборная России же потерпела поражение в четвертьфинале от канадцев.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"России есть чему поучиться у Белоруссии"
Темы хоккей Лукашенко Белоруссия чемпионат мира по хоккею с шайбой
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Как отдохнуть
По-японски вкусно... Или?
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Читательский топ
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
В Германии обнаружили смену курса Путина
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
В России начаты испытания первого носителя "Калибров"
Новости Все >
ЕС обсудит с Британией ужесточение санкций против России
Посол ЕС позвал Россию вместе решать вопрос Ирана
Обама станет звездой сериала
Экс-министра ДНР высылают из России на Украину
У российского спецназа новейший бронеавтомобиль КамАЗ 53949 "Тайфунёнок"
Россия собралась обложить США пошлинами на полмиллиарда долларов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Евросоюз
В Германии обнаружили смену курса Путина
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Общество
Правительство решило взять деньги из карманов россиян
Мир
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?

Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.

Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Ислам
Рамадан священен не только для мусульман
Дарья Касьянова По-японски вкусно... Или? Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 22.05 глубокомысленны Соломон Соловьев Любовь Степушова Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Любовь Степушова
Комментарии
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
В Германии напомнили об успехах немецкого танкостроения в мировых войнах
В Кремле объяснили, как реагировать на провалы испытаний "русских ракет"
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Новый фронт: Россия, Европа, Китай против США
Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века

Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.

Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался