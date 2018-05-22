Лукашенко "уничтожил" сборную Белоруссии по хоккею

Президент республики Белоруссия подверг жесткой критике национальную сборную по хоккею с шайбой. На прошедшем недавно чемпионате мира в Дании белорусские спортсмены, не набрав ни одного очка, проиграли все семь матчей группового этапа и покинули элитный дивизион. Чтобы снова вернуться в элиту в 2020 году, на следующем чемпионате мира сборной Белоруссии по хоккею с шайбой придется биться со сборными Словении, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи и Литвы.

Фото: championat.com

"То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем", — заявил Лукашенко.

Президент страны отметил, что отныне ставка в белорусском хоккее будет делаться на развитие национальной сборной. Как отметил Александр Лукашенко, проблемы у сборной присутствуют во всех линиях — как во вратарской бригаде, так и в защите с нападением. Отметим, что за семь игр на чемпионате мира-2018 Белоруссия забила всего 8 шайб, а пропустила 36.

Стоит отметить, что хоккей с шайбой — одно из главных увлечений Александра Григорьевича. Президент регулярно тренируется во Дворце спорта, в связи с чем белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе до 1 километра, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать окна и форточки, выходить на лоджии и балконы собственных домов.

Белоруссия выступала в элитном хоккейном дивизионе 14 лет подряд, и нынешнее выступление национальной сборной иначе, как крахом, назвать нельзя.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года проходил в Дании с 4 по 20 мая. Обладателями золотых медалей стали шведы, в финале обыгравшие сборную Швейцарии. Стоит отметить, что выход швейцарцев в финал сам по себе является сенсацией. Третье место досталось сборной США. Сборная России же потерпела поражение в четвертьфинале от канадцев.

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