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Как фитнес-привычки могут ускорить старение?

1:40
Спорт

Тренер Майкл Баа выделил фитнес-привычки, которые способствуют ускорению старения организма, как сообщает ресурс Eat This, Not That. По мнению Баа, одной из наиболее распространённых и вредных ошибок является отсутствие выходных между тренировками.

фитнес
Фото: pxhere
фитнес

"Перетренированность приводит к хроническому воспалению, повышению уровня кортизола и повышению риска травм, что может преждевременно состарить организм", — заявил он.

Эксперт предложил делать разгрузочные дни с лёгкими занятиями, такими как йога или растяжка. Он также отметил, что пропуск силовых тренировок может привести к потере мышечной и костной массы, что делает тело более слабым и уязвимым к травмам с возрастом. В качестве решения, тренер рекомендовал включать две-три силовые тренировки в неделю, делая акцент на функциональных упражнениях.

Кроме того, специалист подчеркнул, что сосредоточение исключительно на высокоинтенсивных тренажерах может вызвать износ суставов. Баа призвал комбинировать аэробные нагрузки с более низкоинтенсивными альтернативами, такими как езда на велосипеде, плавание или пешие прогулки.

Следующая ошибка — пропуск разминки и заминки.

"Пропуск разминки увеличивает вероятность травм, а пренебрежение заминкой приводит к скованности мышц и более медленному восстановлению", — объяснил тренер.

Кроме того, Баа рекомендовал не пренебрегать развитием мобильности, чтобы с возрастом не получить плохую осанку и проблемы с движениями.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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