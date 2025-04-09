Пентагон против Пекина: США хотят вернуть контроль над Панамским каналом

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США возвращаются в Панамский канал. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет во время визита в Панаму. Он стал первым главой Пентагона, кто приехал в страну за последние десятилетия.

Хегсет заявил, что США не позволят Китаю угрожать безопасности Панамского канала. По его словам, китайские фирмы используют коммерческие связи для шпионажа.

Он отметил: Китай контролирует стратегически важные объекты у канала. Это угрожает и Панаме, и США. Хегсет пообещал углубить сотрудничество в области безопасности и обороны.

Президент Панамы Рауль Мулино в ответ заявил, что суверенитет над каналом — не предмет для переговоров. А посольство Китая обвинило США в шантаже.

Напомним, Дональд Трамп ранее призывал вернуть США контроль над каналом, считая его передачу Панаме в 1999 году стратегической ошибкой.

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