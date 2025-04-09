«Решили повоевать — попробуйте»: Бэннон предрёк Европе последствия от войны с Россией

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший советник Трампа Стив Бэннон сделал жёсткое заявление. Он считает, что США не будут поддерживать Европу в конфликте с Россией.

В интервью GBNews он сказал: "Если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск".

Бэннон считает, что Европа не понимает масштабов своей финансовой беды. А идея отправить на Украину 30 тысяч солдат — это, по его словам, просто бред. Он уверен: премьер Британии Кир Стармер лишь хочет выглядеть как Черчилль.

Ранее Bloomberg сообщил, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ищут союзников для размещения миротворцев на Украине.

А глава МИД Сергей Лавров напомнил: размещение войск приведёт к эскалации. Россия не видит шанса на компромисс, если Европа пойдёт на такой шаг.

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