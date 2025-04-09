В поисках идеальной фигуры: FMD-диета — похудение или путь к катастрофе

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В 2025 году FMD-диета набирает популярность, но стоит ли ей следовать? Этот тренд питания обещает быстрое снижение веса и даже омоложение, однако важно понимать, что он может принести не только пользу, но и вред. Как и многие другие диеты, FMD имеет свои особенности и не подходит всем.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Что такое FMD-диета

FMD — это диета с резко ограниченным потреблением калорий, основанная на растительных продуктах. В течение недели калорийность рациона резко снижается: в первый день — на 50%, а в следующие 5 дней — до 30% от обычного потребления. Рекомендуется избегать физической и умственной нагрузки в этот период, чтобы минимизировать стресс для организма. Главный принцип диеты — это процесс аутофагии, когда клетки якобы удаляют поврежденные элементы, что должно привести к омоложению и улучшению состояния организма.

Мифы и реальность FMD-диеты

Однако, как пояснила диетолог Анастасия Тараско, исследования по аутофагии, на которые ссылается эта диета, проводились только на клетках, а не на людях. Ученый Есинори Осуми, который изучал этот процесс, сам говорил, что не переносил свои выводы на целые органы и организмы. Таким образом, идея о том, что FMD-диета может восстановить организм и омолодить его, не имеет научного подтверждения.

Влияние на организм

На практике же FMD-диета может вызвать потерю мышечной массы вместо жира, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на здоровье. Ограничение калорий приводит к повышенному выделению кортизола, что способствует задержке жира, но мышечная ткань расходуется. Когда человек возвращается к обычному рациону, потерянный жир восстанавливается, а мышечная масса — нет. Это может привести к замедлению обмена веществ, и человек будет есть меньше, но не терять в весе.

Кроме того, растительные белки, которые составляют основу рациона, усваиваются только на 70%, что может привести к белковому дефициту. Это, в свою очередь, чревато снижением иммунитета, гормональными нарушениями и дефицитом витаминов.

Стоит ли следовать этой диете

FMD-диета может показаться эффективным способом похудеть, но она имеет множество подводных камней. Если вы хотите улучшить здоровье и достичь устойчивого результата, важно подходить к питанию сбалансированно, без резких ограничений. Слишком строгие диеты могут нанести серьезный вред организму, особенно при длительном применении, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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