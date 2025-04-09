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Рейтинг, который взорвал соцсети: казахстанский боксер обошёл кубинца и британца

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Спорт

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы не просто защитил свои титулы — он переписал рейтинги. После победы над французом Анауэлем Нгамиссенге на турнире в Астане авторитетный портал BoxRec поставил его на первое место среди лучших средневесов планеты.

Бокс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бокс

Как это было:

  • Поединок завершился в 5-м раунде — нокаутом.

  • Нгамиссенге потерпел первое поражение в карьере.

  • Алимханулы сохранил чемпионские пояса WBO и IBF (17-я победа в профкарьере).

Топ-3 BoxRec сейчас:

  1. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

  2. Эрисланди Лара (Куба, WBA)

  3. Крис Юбенк-младший (Британия)

"Мы заберём все четыре пояса" - заявил менеджер чемпиона.

Сам Жанибек не скрывает амбиций: его цель — бой с мексиканской звездой Саулем "Канело" Альваресом.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus - "кулак", от греч. πυγμη (πυξ) - "кулак") — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Жанибек Алимханулы (каз. Жәнібек Әлімханұлы; 1 апреля 1993 года, с. Жыланды, Казахстан) — непобеждённый казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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