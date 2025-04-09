ПВО отбили 158 дронов за ночь: один из них застрял на бельевых верёвках

Сегодня ночью силы ПВО отразили мощную атаку. ВСУ запустили 158 дронов. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников уничтожили в Краснодарском крае — 67 штук. В Ростовской области сбили 29 дронов. Один из них застрял на бельевых верёвках жилого дома. Эвакуировали жильцов. Пострадавших нет. Это был дрон-камикадзе R15 — его запускают с катапульты. Он летит до 700 километров и несёт до трёх килограммов взрывчатки.

В Северной Осетии сбили 15 БПЛА. Атака произошла в районе Моздока. Аэропорт во Владикавказе временно приостановил работу. То же случилось и в Грозном.

Также ПВО уничтожили 11 дронов в Воронежской области, 10 — в Курской, 5- в Белгородской, 3 в Крыму, 2 дрона в Пензенской области, по одному в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях.

Семь БПЛА сбили над Азовским морем и шесть — над Чёрным.

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