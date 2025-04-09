Голливуд больше не нужен: Кэмерон Диаз рассказывает о новой жизни без славы

3:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда-то она была одной из самых высокооплачиваемых актрис мира, но в 2014 году Кэмерон Диаз приняла решение, которое шокировало поклонников и кинобизнес — она ушла из Голливуда. С тех пор её имя всё реже появляется в новостях, но сама актриса, кажется, только выиграла от своего выбора. Вот 15 фактов о жизни звезды после большого кино — и они вас точно удивят.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кэмерон Диас

1. Ушла по личным причинам

Кэмерон призналась, что почувствовала: Голливуд забрал у неё слишком много. Она не могла управлять собственной жизнью — всё было подчинено рабочему графику.

"Я просто решила, что хочу по-другому. Мне нужно было вернуться к себе", — сказала актриса в интервью.

2. Поняла, как сильно уставала

Работа в кино отнимала все силы: бесконечные съёмки, обязательства, давление со стороны индустрии. Уйдя, она ощутила, как много в жизни пропускала.

3. Не скучает по славе

Кэмерон честно призналась: слава её тяготила. Она не испытывает ностальгии по красным дорожкам, фотосессиям и интервью.

4. Вышла замуж и стала мамой

В 2015 году она вышла замуж за Бенджи Мэддена из группы Good Charlotte, а в 2019 году у них родилась дочь Раддикс. Материнство стало для неё настоящим откровением.

5. Говорит, что никогда не была счастливее

"Теперь у меня есть мир, который я могу контролировать. Я не служу чужим интересам. Я на своём месте", — рассказала она в одном из подкастов.

6. Увлеклась виноделием

Кэмерон вместе с подругой Кэтрин Пауэр запустила бренд органического вина Avaline. Она сама участвует в процессе и с гордостью говорит о своём деле.

7. Перестала бояться стареть

Актриса утверждает: она больше не боится возраста. И хотя индустрия красоты навязывает стандарты, Кэмерон не стесняется морщин и седины.

8. У неё нет стилиста

Она больше не тратит время и деньги на то, чтобы выглядеть "по-звёздному". "Мне комфортно в своей коже", — делится актриса.

9. Больше не держится за имидж

Раньше ей приходилось следить за каждым шагом, соответствовать ожиданиям. Теперь она свободна от этого и наслаждается тем, кто она есть.

10. У неё исчез страх провала

Жизнь вне шоу-бизнеса научила Кэмерон не бояться ошибаться. Её новый путь дал ей внутреннюю силу и уверенность.

11. Она научилась говорить "нет"

Кэмерон признаётся: раньше она не умела отказывать, даже если что-то было ей не по душе. Теперь она умеет ставить границы.

12. Обожает домашнюю жизнь

Простые радости — готовить, проводить время с семьёй, гулять с ребёнком — приносят ей больше удовольствия, чем самые дорогие вечеринки.

13. Она стала "обычной"

"Я, наконец, обычный человек. Я стою у плиты, вытираю полы, читаю сказки на ночь. Это и есть настоящая жизнь", — говорит Кэмерон.

14. Иногда возвращается в публичность — но по желанию

В 2022 году она согласилась сняться в фильме "Back in Action" — первый проект после почти десятилетнего перерыва. Но она подчёркивает: это исключение, а не возвращение.

15. Она вдохновляет других

Многие женщины говорят, что история Кэмерон — пример того, как важно вовремя остановиться и выбрать себя.

Уточнения

Кэ́мерон Мише́ль Ди́ас (англ. Cameron Michelle Diaz; род. 30 августа 1972[…], Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и модель.



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