Чёрная ирония судьбы: Паша Техник отрепетировал смерть за год до реальной трагедии

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Паша Техник предсказал свою судьбу в ироничном видео за год до смерти. Ролик, опубликованный в мае 2024 года в рамках шоу Labelcom "Прощай, легенда", стал вирусным после кончины рэпера.

В постановочных "похоронах" артист, стоя в гробу, наблюдал за друзьями-комиками, которые пародировали его образ жизни. Особое внимание привлекла речь самого Павла Ивлева (настоящее имя музыканта).

"Меня ни разу не хоронили так, а умирал я в прошлом году раза четыре. Говорили: "70%, что ты умрёшь". А я отвечал: "Живу на сотку! В запасе ещё 30%", — сказал тогда рэп-исполнитель.

Шутка о том, что "если я дожил до 40, вы доживёте до 150", теперь воспринимается поклонниками как трагическое пророчество.

Ивлев скончался на прошлой неделе после нескольких дней в искусственной коме в тайской клинике на Пхукете. Несмотря на подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, состояние рэпера резко ухудшилось.

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