Прививки могут не сработать: как антибиотики мешают иммунитету младенцев

Антибиотики спасают жизни, но в первые дни после рождения они могут сыграть обратную роль. Исследование, опубликованное в Nature, показало: антибиотикотерапия у новорождённых снижает эффективность прививок. И причина — вовсе не в самих вакцинах.
Что обнаружили учёные
Австралийские исследователи наблюдали за 191 младенцем:
Когда детям исполнилось 7 и 15 месяцев, у них измерили уровень антител к различным вакцинам. У тех, кто получал антибиотики напрямую, иммунный ответ оказался ослаблен.
Причина — в микробиоме
Главный "пострадавший" — бифидобактерии. Эти полезные микроорганизмы составляют основу кишечной флоры младенцев и играют важную роль в формировании иммунитета.
Антибиотики во время родов — не так страшно
Если мама получала антибиотики только в момент родов, у ребёнка иммунная реакция сохранялась. Это подчёркивает: именно прямое воздействие антибиотиков на новорождённого оказывает выраженное влияние на эффективность прививок.
Уже в ближайшее время исследователи планируют начать клинические испытания пробиотиков, чтобы выяснить, можно ли с их помощью восстановить защитную реакцию после вакцинации у детей, перенёсших раннюю антибиотикотерапию.
Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
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