Прививки могут не сработать: как антибиотики мешают иммунитету младенцев

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антибиотики спасают жизни, но в первые дни после рождения они могут сыграть обратную роль. Исследование, опубликованное в Nature, показало: антибиотикотерапия у новорождённых снижает эффективность прививок. И причина — вовсе не в самих вакцинах.

Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ таблетки

Антибиотики и прививки: как раннее лечение может повлиять на иммунитет малыша

Что обнаружили учёные

Австралийские исследователи наблюдали за 191 младенцем:

32 ребёнка получали антибиотики сразу после рождения;

ещё 79 подвергались их действию через организм матери.

Когда детям исполнилось 7 и 15 месяцев, у них измерили уровень антител к различным вакцинам. У тех, кто получал антибиотики напрямую, иммунный ответ оказался ослаблен.

Причина — в микробиоме

Главный "пострадавший" — бифидобактерии. Эти полезные микроорганизмы составляют основу кишечной флоры младенцев и играют важную роль в формировании иммунитета.

У мышей, получивших антибиотики, тоже снижалась выработка антител.

А вот при введении пробиотиков с бифидобактериями иммунный ответ восстанавливался.

Антибиотики во время родов — не так страшно

Если мама получала антибиотики только в момент родов, у ребёнка иммунная реакция сохранялась. Это подчёркивает: именно прямое воздействие антибиотиков на новорождённого оказывает выраженное влияние на эффективность прививок.

Уже в ближайшее время исследователи планируют начать клинические испытания пробиотиков, чтобы выяснить, можно ли с их помощью восстановить защитную реакцию после вакцинации у детей, перенёсших раннюю антибиотикотерапию.

Уточнения

Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

