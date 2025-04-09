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Гадание на миллион: Госдума взялась за магов и экстрасенсов

1:11
Правда ТВ

Госдума предлагает ввести новые штрафы для гадалок и экстрасенсов. За мошенничество им может грозить до миллиона рублей.

Сейчас, если человек потерял деньги из-за "снятия порчи" или "ритуала", доказать обман сложно. Но хотят внести в Уголовный кодекс отдельный пункт — за злоупотребление доверием под видом магических услуг.

Об этом попросил глава думского комитета Алексей Диденко. Он отметил: объём рынка эзотерических услуг в России — сотни миллиардов рублей. И часто мошенники забирают у доверчивых людей миллионы.

Так, одна "ясновидящая" вывела со счёта клиентки 67 миллионов рублей. В другом случае таролог получил 1,2 миллиона.

Эксперты считают инициативу своевременной. Но напоминают: нужно чётко отделить мошенников от честных специалистов — психологов, коучей и консультантов.

Некоторые выступают против. Например, глава Ассоциации магов Павсекакий Богданов уверен: закон не пройдёт. Потому что есть целые регионы, где к шаману идут раньше врача.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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