Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Weekend стартует на курорте "Роза Хутор"

Уже совсем скоро, с 19 по 22 сентября, на курорте "Роза Хутор" пройдет New Star Weekend. Этап Кубка России по BMX, велогонка, хайкинг, музыка на горных вершинах и встречи с друзьями — рассказываем, чем заняться на крупнейшем аутдор-фестивале России, который состоится при поддержке Альфа-Банка.

В этом сезоне New Star Weekend впервые получил статус официального этапа Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл. На ALFA NEW STAR BMX CUP лучшие атлеты страны будут бороться за победу в общем зачете, а также в дополнительной номинации Best Trick в формате джем-сессии.

Еще одни соревнования — уже по скейтбордингу — развернутся на билайн Skate Plaza. Три дня двадцать топовых спортсменов будут бороться за призы, а победителя в финальном раунде выберут зрительским голосованием. Вне состязаний свои силы на доске здесь смогут попробовать спортсмены-новички.

Гостей фестиваля ждет и уже традиционный Party Hike при поддержке бренда безалкогольных напитков Rich: совместный пеший подъем в гору до точки, превышающей 1 600 метров над уровнем моря. Кульминацией прогулки станет концерт ZOLOTO, а начнется все с разминки от Ильи Куруча aka Dj FeniXXX.

Еще в спортивной программе — ежегодная uphill-велогонка Peak Climb Ride 1100, занятия на вейке и сапах от Яндекс Браузера, а также функциональные тренировки, йога и многое другое.

Музыка

В этом году на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов, в том числе Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, Tesla Boy, Biicla и другие. За оформление Main Stage от Альфа-Банка будет отвечать художница Саша Фролова вместе со студией Sila Sveta, а за Escape Stage на вертолетной площадке от виртуального ассистента Алисы — Setup Design. Традиционной Vibes Stage от Яндекс Плюса добавят воздуха и оформят в концепции фестиваля — "ЭЙР”. Свою сцену откроет и Яндекс Браузер: новая Bass Stage обещает стать самой экспериментальной точкой притяжения на карте New Star Weekend. А на Local Stage от билайна выйдут резиденты фестиваля из Красной Поляны и Сочи.

Одна из главных фишек музыкальной программы фестиваля — эксклюзивный сет Izhevski для подписчиков Яндекс Плюса, который положит начало серии музыкальных событий лейбла Ruvenzori. Приглашенным гостем лайва станет южноафриканский артист Atmos Blaq, а само выступление пройдет в новой локации — на вершине "Каменный столб".

Еда, корнеры и отдых

Команда New Star Weekend совместно с Яндекс Едой готовит для гостей традиционный фудкорт и комфортные зоны отдыха для фестивального бранча с близкими. Отдельное пространство создаст Яндекс Браузер: со своим корнером, коворкингом, фудкортом и сценой Surf Coffee Propaganda Machine. Перенестись от Vibes до Main Stage можно будет по арт-тропе Яндекс Go. Кроме того, впервые все сервисы Яндекса объединятся в Яндекс Хаб: это не просто зона с активациями от всех сервисов, а персональная лаборатория впечатлений, которые сделают фестиваль незабываемым

В пространстве Сетки, новой социальной сети для нетворкинга от hh. ru, гостей будет ждать множество возможностей для общения и обмена опытом. Зона с коворкингом для работы днем, ежедневные опен-токи со спортсменами, лидерами индустрии и экспертами, а также неигра "Эра", вечерние акустические концерты и кинопоказы.

Сохранить в памяти горные вершины можно будет во время фото-хайкинга со смартфоном от бренда Infinix. Во время прогулки эксперты по мобильной фотографии поделятся с участниками секретами того, как правильно поставить кадр и сделать идеальную фотографию без помощи профессионального фотоаппарата. Маршрут пройдет через олимпийские спуски, живописное горное озеро и Экстрим-парк.

Как добраться и где жить?

"Роза Хутор" находится всего в пятидесяти километрах от аэропорта "Адлер", принимающего рейсы со всех концов России. Добраться из аэропорта до курорта можно на такси, экспрессе "Sky Bus", "Ласточке" или же на личном транспорте: на территории курорта "Роза Долина" расположены сразу несколько парковок.

Те, кто не успел забронировать номер в отелях "Роза Хутор", могут найти апартаменты на ближайших курортах и в поселках, расположенных недалеко от площадки фестиваля. Приехать на New Star Weekend в таком случае можно будет на авто, такси или каршеринге выбрав точкой назначения Горную Олимпийскую деревню. Второй вариант — совместить поездку с прогулкой на канатной дороге "Олимпия”.