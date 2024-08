Проверьте сами: простое упражнение Кегеля может сделать вашу жизнь лучше

Упражнение Кегеля: как правильно выполнять

Упражнение Кегеля, названное в честь гинеколога Арнольда Кегеля, помогает укрепить мышцы тазового дна, что может улучшить контроль над мочеиспусканием, поддерживать здоровье половых органов и повысить сексуальное удовлетворение.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Это упражнение полезно как для женщин, так и для мужчин, и оно довольно простое в выполнении.

1. Найдите правильные мышцы

Прежде чем начать, важно определить мышцы тазового дна. Попробуйте остановить поток мочи во время мочеиспускания. Те мышцы, которые вы используете, чтобы это сделать, и есть мышцы тазового дна. Не напрягайте другие мышцы (живот, ноги или ягодицы) во время выполнения упражнений.

2. Правильная техника

1. Напрягите мышцы тазового дна и удерживайте их в напряжении.

2. Держите напряжение 3-5 секунд. Если это сложно, начните с меньшего времени и постепенно увеличивайте его.

3. Полностью расслабьте мышцы на 3-5 секунд. Важно полностью расслабляться между сокращениями.

3. Количество повторений

Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять 10-15 повторений в 3 подхода в течение дня. Это упражнение можно делать в любом месте и в любое время, так как онои не требуют специальных условий.

4. Регулярность

Постоянство — ключ к успеху. Выполняйте упражнения ежедневно, чтобы заметить улучшения. Не ожидайте мгновенных результатов, укрепление мышц требует времени.

Уточнения

Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности. Укрепление и тренировка этих мышц помогает при профилактике и лечении заболеваний мочеполовых органов (например, недержание мочи, простатит) и прямой кишки (геморрой, недержание кала и другие), при регуляции половых функций. == Литература == Kegel A. Stress Incontinence and Genital Relaxation: A non-surgical Method of Increasing the Tone of Sphincters and Supporting Structures. CIBA Symposium, 1952, p. 35. Kegel A. Progressive Resistance Exercise in the Functional Restoration of the Perineal Muscles. Am J Obstet & Gynec August, 1948, 56:2, p. 244—245.