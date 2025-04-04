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Спокойствие в доме, или как избавиться от муравьев без следа

2:19
Недвижимость

Если у вас появились муравьи дома, не паникуйте. Есть простые и эффективные способы избавиться от них быстро и без лишних затрат. Устранить эту проблему можно без химии, используя подручные средства, доступные каждому.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Как понять, что у вас муравьи

Вы заметили маленькие следы черных точек, ползающих по полу, мебели или столу? Это могут быть муравьи. Мелкие создания на кухне или в ванной сигнализируют, что у вас есть незваные гости. Нередко они появляются в поисках пищи или воды, а некоторые виды могут даже поселиться в доме на постоянной основе.

Первое правило: не допускайте распространения

Как только вы заметили муравьев, не ждите, пока они начнут "колонизировать" всю квартиру. Чем быстрее вы примете меры, тем проще будет избавиться от них. Сразу найдите их источник — чаще всего это муравейник в стенах, мебели или даже в кладовке.

Проверенные методы борьбы с муравьями

  • Уксус и вода: самое простое и недорогое средство. Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и распылите смесь в местах, где вы видите муравьев. Уксус помогает уничтожить запахи, которые они оставляют на своем пути.
  • Корка апельсина или лимона: муравьи не переносят цитрусовые запахи. Расположите в местах их скопления кожуру этих фруктов. Вскоре муравьи уйдут.
  • Мука и соль: хорошо подходят для предотвращения появления муравьев. Посыпьте смесь из муки и соли в местах, где вы заметили их следы. Они просто не смогут преодолеть такую преграду.
  • Борная кислота: рассыпьте порошок на местах, где муравьи часто бывают. Они попадут в борную кислоту, и это приведет к их уничтожению. Однако будьте осторожны, так как она токсична для домашних животных.

Профилактика — залог успеха

После того как вы избавитесь от муравьев, важно предотвратить их возвращение. Закрывайте все щели в окнах и дверях, держите продукты в герметичных контейнерах и регулярно убирайте в доме. Чем меньше пищи и укрытий, тем меньше шансов у муравьев вернуться.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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