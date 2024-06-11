Ферстаппен показал шлем на ближайшие европейские Гран-при

Пилот Ферстаппен показал шлем на ближайшие Гран-при

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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал своей странице в социальных сетях шлем на ближайшие Гран-при, которые состоятся в Европе.

Фото: flickr.com by Jake Archibald is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мой новый шлем, и он определённо много значит для меня. Мне кажется, что он выглядит действительно красиво. Всё дело в расцветке. Это также дань уважения фанатам, поддержку которых я постоянно получаю", — цитирует гонщика "Чемпионат".

По его словам, в Европе есть несколько особенных гонок, на которых его поддерживает оранжевая армия. Именно там пилот собирается надеть этот шлем.

Кстати, самый ближайший этап Формулы-1, Гран-при Испании, проведут с 21 по 23 июня.