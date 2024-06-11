Немцы едва не подрались перед домашним футбольным матчем Евро

Немецкие футболисты чуть не подрались перед Евро

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг практически устроили драку на тренировке перед Евро.

Фото: Елена Галабаева

Кстати, чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля.

Конфликт игроков национальной сборной случился во время двустороннего матча прямо на глазах у болельщиков. Дело в том, что Фюллькруг возмутился тем, что Рюдигер жестко играет, после чего футболисты обменялись претензиями и толкнули друг друга. Драку предотвратил помощник главного тренера Сандро Вагнер.

РИА Новости, ссылаясь на издание Bild, пишет, что во время перерыва Рюдигер издевательски поаплодировал сопернику. Вагнер вновь попытался успокоить Рюдигера. Последний не стал тренироваться и дальше с командой и ушел в спортзал.

Через какое-то время игроки в соцсетях уладили свой спор. Фюллькруг опубликовал фото с тренировки с подписью "Начинаем неделю Евро", а Рюдигер оставил комментарий с прозвищем партнера по команде.