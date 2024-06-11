Дана Уайт выступил за завершение карьеры Тони Фергюсона в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался об бойце из США Тони Фергюсоне.
Он является бывшим временным чемпионом промоушена в легком дивизионе.
"Надеюсь, что он закончит карьеру. Я бы хотел, чтобы он это сделал", — цитирует Дану Уайта "Чемпионат", ссылаясь на портал MMAJunkie.
3 августа на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Боец Тони Фергюсон будет драться с Майклом Кьезой. Оба бойца представят Америку.
Свой последний бой Тони провел с британцем Пэдди Пимблеттом. Последний единогласным решением судей одержал победу в поединке.
Для Фергюсона поражение стало седьмым подряд. У американца уже 25 побед и 10 поражений.
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