Названы лучшие голкиперы мира

Рейтинг лучших действуюших вратарей мира опубликовал Four Four Two

Издание Four Four Two составило рейтинг лучших действуюших мировых вратарей.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На первом месте — игрок "Ливерпуля" и сборной Бразилии Рамзес Алиссон.

Второй в рейтинге — Эдерсон из "Манчестер Сити", а на третьем месте расположился Марк-Андре тер Штеген из "Барселоны", пишет "Чемпионат".

Топ-10 вратарей по версии Four Four Two: Алиссон ("Ливерпуль"); Эдерсон ("Манчестер Сити"); Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"); Майк Меньян ("Милан"); Мануэль Нойер ("Бавария"); Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"); Ян Облак ("Атлетико"); Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"); Ян Соммер ("Интер"); Тибо Куртуа ("Реал").