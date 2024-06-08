Названы лучшие голкиперы мира

Издание Four Four Two составило рейтинг лучших действуюших мировых вратарей.
На первом месте — игрок "Ливерпуля" и сборной Бразилии Рамзес Алиссон.
Второй в рейтинге — Эдерсон из "Манчестер Сити", а на третьем месте расположился Марк-Андре тер Штеген из "Барселоны", пишет "Чемпионат".
Топ-10 вратарей по версии Four Four Two: Алиссон ("Ливерпуль"); Эдерсон ("Манчестер Сити"); Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"); Майк Меньян ("Милан"); Мануэль Нойер ("Бавария"); Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"); Ян Облак ("Атлетико"); Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"); Ян Соммер ("Интер"); Тибо Куртуа ("Реал").
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