Фурогатос жив: исчезнувший хищник Крита пойман на камеру

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Его считали исчезнувшим, о нём слагали легенды. А теперь — он вернулся. На Крите официально зафиксировали популяции кри́тского дико́го кота, известного местным жителям как фурога́тос — единственного настоящего хищника острова.

Исследование, проведённое Музеем естественной истории Крита (при Университете Крита), позволило обнаружить этого редчайшего хищника в горах Лефка Ори, Псилоритис и Дикти. Камеры-ловушки зафиксировали от 0,5 до 2 особей на квадратный километр — значительная цифра для существа, которое десятилетиями считалось исчезнувшим.

Этот подвид дикой кошки (Felis silvestris cretensis) — не просто редкость, а вершина местной экосистемы. Факт его присутствия говорит о том, что природа острова всё ещё сохраняет баланс, ведь именно крупные хищники исчезают первыми при нарушении среды.

Впервые животное было случайно замечено в 1996 году, но до сих пор его существование не подтверждалось официально. Местные пастухи иногда рассказывали о странных встречах, но научного подтверждения долго не было.

Теперь же начинается новый этап: учёные будут собирать генетический материал, чтобы выяснить, с кем роднит фурогатоса эволюция — с европейским лесным котом (Felis silvestris) или африканским (Felis lybica).

Несмотря на обнадёживающие находки, ситуация остаётся тревожной. Вид по-прежнему под угрозой, и учёные подчёркивают необходимость охранных мер.

Уточнения

Лесной кот или лесна́я ко́шка, или ди́кая ко́шка, или ди́кий кот, или европе́йская ко́шка, или европе́йский кот (лат. Felis silvestris от лат. fēles (fēlis) — «кошка», лат. silvestris — «лесной, находящийся, живущий или растущий в лесу, дикий, дикорастущий») — хищное млекопитающее из семейства кошачьих.

