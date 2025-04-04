Семейная ипотека на вторичку: почему это может опустошить малые города

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов считает, что расширение программы семейной ипотеки с льготной ставкой 6% на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства может вызвать отток населения из небольших населённых пунктов.

Igor Dvurekov , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фото: commons.wikimedia.org by, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Murmansk (MMK - ULMM) AN1445818

Эксперт отмечает, что цены на квартиры в домах, соответствующих условиям программы (построенных не более 20 лет назад), могут увеличиться. Однако таких строений будет недостаточно. Владельцы этих квартир могут продать их и переехать в другие места, что ускорит отток молодых людей из небольших городов. В то же время это может стимулировать развитие рынков крупных городов, которые более привлекательны для переезда. Однако массового притока новых клиентов не ожидается, пишет Газета.Ru сы ссылкой на эксперта.

Программа предусматривает, что в городе должно вестись не более двух строек многоквартирных домов. На первый взгляд, таких городов много — более 900. Однако речь идёт о небольших населённых пунктах, таких как районные центры второго и третьего порядка с населением менее 10 тысяч человек. Крупнейшие города, подпадающие под действие программы, расположены на Крайнем Севере и Дальнем Востоке (Мурманск, Воркута, Норильск, Комсомольск-на-Амуре). Эти города испытывают сильный отток населения, поэтому строительство там практически не ведётся.

С 1 апреля программа семейной ипотеки будет распространена на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства. Участниками программы могут стать семьи, в которых: родился хотя бы один ребёнок с 1 января 2018 года, двое и более детей до 18 лет, или ребёнок с инвалидностью (в этом случае дата рождения не важна).

Родители могут быть как женаты, так и разведены, главное, чтобы заёмщик был родителем или опекуном ребёнка. По программе можно оформить ипотеку на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15%. Максимальная сумма кредита на вторичное жильё составляет 6 миллионов рублей. Жильё должно находиться на территории России. Средства можно использовать как для покупки квартиры, так и для частичного рефинансирования уже существующей ипотеки на стандартных условиях. Также в рамках программы можно использовать материнский капитал как часть первоначального взноса.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.





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