Фитнес-эксперт рассказала, что такое ABL-тренировка

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ABL-тренировка — разновидность групповых программ, которая проста в исполнении. Фитнес-тренер Карина Потапова рассказала о ее преимуществах.

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Во-первых, она полезна как новичкам в фитнесе, так и опытным спортсменам. Также, по мнению тренера, такая тренировка поможет увеличить общий показатель выносливости; нормализовать цикл сна и бодрствования; уплотнить кости; улучшить лимфодренаж; вывести токсины из организма; сделать кожу эластичнее; ускорить обмен веществ.

ABL-тренировки включают в себя две части — аэробную и силовую, пишет "Чемпионат".

Для первой подойдут прыжки со скакалкой и зашагивания на степ. Для силовой подойдут: приседания; выпады; мёртвая тяга; планка; скручивания.

Тренер также назвала противопоказания к таким тренировкам: заболевания сердца; проблемы с суставами; беременность; варикоз; острые стадии болезни и травмы.