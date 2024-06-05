Фитнес-эксперт рассказала, что такое ABL-тренировка

ABL-тренировка — разновидность групповых программ, которая проста в исполнении. Фитнес-тренер Карина Потапова рассказала о ее преимуществах.
Во-первых, она полезна как новичкам в фитнесе, так и опытным спортсменам. Также, по мнению тренера, такая тренировка поможет увеличить общий показатель выносливости; нормализовать цикл сна и бодрствования; уплотнить кости; улучшить лимфодренаж; вывести токсины из организма; сделать кожу эластичнее; ускорить обмен веществ.
ABL-тренировки включают в себя две части — аэробную и силовую, пишет "Чемпионат".
Для первой подойдут прыжки со скакалкой и зашагивания на степ. Для силовой подойдут: приседания; выпады; мёртвая тяга; планка; скручивания.
Тренер также назвала противопоказания к таким тренировкам: заболевания сердца; проблемы с суставами; беременность; варикоз; острые стадии болезни и травмы.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.