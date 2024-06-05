Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила как начать и не бросить занятия спортом.
Кстати, регулярные тренировки способствуют укреплению здоровья. Для заметного эффекта от занятий нужно ходить в спортзал 2-3 раза в неделю.
По словам Силиной, который приводит "КП Спорт", привычка к тренировкам сформируется у человека через 21 день после начала занятий.
"Мгновенного эффекта не будет, поэтому надо запастись терпением и не форсировать события. Тут просто нужно настроится и тренироваться с удовольствием делая себе вознаграждения за труд", — посоветовала Елена Силина.
Первый эффект, если идти по графику, будет заметен через 3 месяца после начала занятий, это выходит как раз порядка 21 дня. Силина назвала три правила, соблюдая которые нет рисков от занятий спортом: не делай больше, чем можешь; не делай себе больно; прислушивайся к своему телу и организму в целом.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.