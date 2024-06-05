Как начать и не бросить заниматься спортом? Рассказала эксперт

Как начать и не бросить заниматься спортом? Рассказала эксперт

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила как начать и не бросить занятия спортом.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Кстати, регулярные тренировки способствуют укреплению здоровья. Для заметного эффекта от занятий нужно ходить в спортзал 2-3 раза в неделю.

По словам Силиной, который приводит "КП Спорт", привычка к тренировкам сформируется у человека через 21 день после начала занятий.

"Мгновенного эффекта не будет, поэтому надо запастись терпением и не форсировать события. Тут просто нужно настроится и тренироваться с удовольствием делая себе вознаграждения за труд", — посоветовала Елена Силина.

Первый эффект, если идти по графику, будет заметен через 3 месяца после начала занятий, это выходит как раз порядка 21 дня. Силина назвала три правила, соблюдая которые нет рисков от занятий спортом: не делай больше, чем можешь; не делай себе больно; прислушивайся к своему телу и организму в целом.