Защитник ЦСКА Дивеев считает сборную Германии фаворитом Евро-2024

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев назвал своего фаворита на предстоящем чемпионате Европы 2024 года.
Кстати, действующим чемпионом является сборная Италии.
"Фаворит на Евро — Германия. Почему? Потому что это их домашний турнир. Болеть буду за них, испанцев и португальцев", — цитирует Дивеева "СЭ".
На групповом этапе Евро сборная Германии проведет матчи против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Ранее игрок "Спартака" Никита Чернов рассказал, что будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.
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