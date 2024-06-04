Защитник ЦСКА Дивеев считает сборную Германии фаворитом Евро-2024

Футболист Дивеев назвал фаворитом чемпионата Европы сборную Германии

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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев назвал своего фаворита на предстоящем чемпионате Европы 2024 года.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кстати, действующим чемпионом является сборная Италии.

"Фаворит на Евро — Германия. Почему? Потому что это их домашний турнир. Болеть буду за них, испанцев и португальцев", — цитирует Дивеева "СЭ".

На групповом этапе Евро сборная Германии проведет матчи против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее игрок "Спартака" Никита Чернов рассказал, что будет болеть за сборную Сербии на Евро-2024.