Порье сломал нос на поединке с Махачевым

Порье: "Мой нос точно сломан"

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Боец UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, что сломал нос во время поединка с Исламом Махачевым на UFC 302. Бой прошел в ночь на 2 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я не уверен, разбил ли мне нос удар или это был удар головой, так как мы ударились головами в центре октагона, и я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан", — цитирует Порье "СЭ".

Он добавил, что ему уже делали несколько операций на носу. Сейчас Дастин чувствует, что его кость находится не там, где должна быть. Уточним, что Порье сейчас — четвертый номер рейтинга UFC в легком весе, а Махачев стал чемпионом в легком весе.

Россиянин победил американца в пятом раунде при помощи удушающего приема. Бой прошел в США.