Порье сломал нос на поединке с Махачевым

Боец UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, что сломал нос во время поединка с Исламом Махачевым на UFC 302. Бой прошел в ночь на 2 июня.
"Я не уверен, разбил ли мне нос удар или это был удар головой, так как мы ударились головами в центре октагона, и я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан", — цитирует Порье "СЭ".
Он добавил, что ему уже делали несколько операций на носу. Сейчас Дастин чувствует, что его кость находится не там, где должна быть. Уточним, что Порье сейчас — четвертый номер рейтинга UFC в легком весе, а Махачев стал чемпионом в легком весе.
Россиянин победил американца в пятом раунде при помощи удушающего приема. Бой прошел в США.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?