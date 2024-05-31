РФС продал более 30 тысяч билетов на суперфинал Кубка России

Свыше 30 тысяч билет купили на суперфинал Кубка России

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Российский футбольный союз продал свыше 30 тысяч билетов на матч Кубка России. Игра состоится 2 июня в "Лужниках".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В суперфинале встретятся вылетевшая из Российской премьер-лиги калининградская "Балтика" и петербургский "Зенит", сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

Кстати, бело-синие шестой раз подряд выиграли чемпионат России.

"Сейчас продано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, так как мы раскрыли еще не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков", — цитирует Терешина РИА Новости.

Напомним, что билеты начали продавать с 21 мая. Из стоимость на суперфинал составила от 500 до 15000 рублей.