Московский "Локомотив" ведёт переговоры по игроку Мьересу

ФК "Локомотив" начал переговоры по бомбардиру из Хорватии Мьересу

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Столичный футбольный клуб "Локомотив" собирается забрать к себе нападающего хорватского клуба "Осиека" Рамона Мьереса.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сумма трансфера этого игрока составляет порядка € 3-4 млн.

"Клуб "Локомотив" уже общался с клубом и представителями игрока. Препятствием может стать зарплата игрока — сторона нападающего требует около € 1,2 млн в год, что является потолком для "Локомотива", — пишет "Чемпионат", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Хорватии 27-летний спортсмен провёл 34 матча, в которых забил 19 мячей и оформил семь голевых передач. В Кубке Хорватии Мьерес забил один мяч.