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Футболист "Реала" Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов

Вратарь мадридского "Реала" Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов

0:47
Спорт

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти.

Вратарь мадридского "Реала" Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов
Фото: flickr.com by uggboy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ранее испанская AS проинформировала, что он не пришел на тренировку из-за лихорадки и температуры. 25-летний голкипер провел 31 матч за "Реал" во всех турнирах, упустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

"Лунин проводит отличный сезон. Сегодня он заболел, но он будет готов к финалу", — цитирует Анчелотти Football Espana.

Портал "СЭ" сообщает, что в финале чемпионата мадридцы будут соперничать с дортмундской "Боруссией". Игра состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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