Футболист "Реала" Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти.
Ранее испанская AS проинформировала, что он не пришел на тренировку из-за лихорадки и температуры. 25-летний голкипер провел 31 матч за "Реал" во всех турнирах, упустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
"Лунин проводит отличный сезон. Сегодня он заболел, но он будет готов к финалу", — цитирует Анчелотти Football Espana.
Портал "СЭ" сообщает, что в финале чемпионата мадридцы будут соперничать с дортмундской "Боруссией". Игра состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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