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"Молодость победила опыт". В Осетии прошла матчевая встреча по боксу

Российский боксёр Туйнов выиграл бой у экс-чемпиона мира по боксу Диего Чавеса

2:59
Спорт

Во дворце спорта "Манеж" в городе Владикавказе 25 мая прошла матчевая встреча по боксу России против Аргентины, организованная лигой Pravda. Главным событием стал бой 26-летнего Владислава Туйнова из города Орёл и аргентинца 38-летнего Диего Чавеса. Последний является экс-чемпионом мира по боксу.

Российский боксёр Туйнов выиграл бой у экс-чемпиона мира по боксу Диего Чавеса
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

На трибунах "Манежа" было многолюдно. Народ Северной Осетии любит поддерживать своих спортсменов, на вечере бокса в этом можно было наглядно убедиться.

Перед главными матчевыми встречами прошли боксёрские поединки между молодыми российскими спортсменами из разных регионов нашей страны и боксёрами из Таджикистана, Узбекистана. Затем капитаны российской и аргентинской команд Руслан Проводников и Маркос Майдана представили свои сборные, состоящие из трёх боксёров в каждой. Майдана ради спортивной мотивации даже поставил 1000 долларов на свою команду. Его поддержал российский боксёр Мурат Гассиев, уверенный в победе россиян.

Как пишет NewsInfo.Ru, "большой бокс" начался с боя осетинского боксёра Давида Дзукаева и аргентинца Кристиана Луиса. Единогласным мнением судей победу одержал Дзукаев.

Затем прошёл бой "непобеждённого" 23-летнего боксёра Алана Хугаева с Гонзало Кориа. Осетинский боксер вновь остался непобеждённым.

"Спасибо за поддержку публики. Спасибо моей команде. Эту победу я посвящаю своему отцу", — поделился после поединка Хугаев.

Главные спортсмены этого вечера эффектно появились в ринге. Для Владислава "Орловского бриллианта" Туйнова это стал пятый бой в профессиональном боксе, а для Чавеса — 31.

Аргентинец Чавес — бывший чемпион мира WBA (2012-2013), который, несмотря на возраст, продолжает активно выступать. В России Диего не впервые. Ранее он встречался с Сергеем Ворбьевым, а в 2019-м дрался с Магомедом Курбановым за вакантный титул WBO International.

"Когда я узнал имя соперника, почувствовал переполняющие эмоции. Мне нравится его бескомпромиссный стиль. Он любит порубиться на ближней и средней дистанции чисто в аргентинском стиле. Мне будет интересно ощутить на себе его мощь", — отметил перед боем Туйнов.

Итак, "в сетке" встретились "молодость и опыт". Спортсмены боролись за победу все шесть раундов, однако нокаутировать соперника бойцам так и не удалось. Победу единогласным решением судей одержал Владислав Туйнов. Боксёру из Орла удалось доказать, что он "один из сильнейших спортсменов".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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