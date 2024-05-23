Чемпион ОИ Далалоян высказался о понятиях "команда бомжей" и "сборная иноагентов" на Играх-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье российский гимнаст Артур Далалоян высказал своё мнение относительно негативной оценки нейтральных спортсменов из России, которые будут участвовать на Олимпийских играх 2024 года.
В интервью на YouTube-канале "Дисциплина" спортсмен поделился своими мыслями. Далалоян отметил, что такие формулировки, как "команда бомжей" или "сборная иноагентов", являются условиями, в которые россиян ставят на Олимпиаде.
Спортсмен считает, что эти термины навязывают российским спортсменам организаторы Олимпиады и те, кто занимается всей этой проблематикой. Однако Далалоян не хочет ассоциироваться ни с одним из этих понятий.
"Это вот те два смысла, которые хотят навязать российским спортсменам сейчас те, кто организовывает Олимпиаду, и те, кто, в принципе, всем этим промышляет. Не хотелось бы быть ни там, ни там. Вот из этих двух понятий", — сказал Далалоян.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а российские спортсмены будут выступать на них под нейтральным статусом. Он надеется, что его выступление и выступление других спортсменов будет оценено по достоинству, независимо от политических обстоятельств.
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