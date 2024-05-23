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Чемпион ОИ Далалоян высказался о понятиях "команда бомжей" и "сборная иноагентов" на Играх-2024

Чемпион ОИ Далалоян признался, что не хочет быть в команде бомжей или иноагентов

1:29
Спорт

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье российский гимнаст Артур Далалоян высказал своё мнение относительно негативной оценки нейтральных спортсменов из России, которые будут участвовать на Олимпийских играх 2024 года.

Чемпион ОИ Далалоян признался, что не хочет быть в команде бомжей или иноагентов
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

В интервью на YouTube-канале "Дисциплина" спортсмен поделился своими мыслями. Далалоян отметил, что такие формулировки, как "команда бомжей" или "сборная иноагентов", являются условиями, в которые россиян ставят на Олимпиаде.

Спортсмен считает, что эти термины навязывают российским спортсменам организаторы Олимпиады и те, кто занимается всей этой проблематикой. Однако Далалоян не хочет ассоциироваться ни с одним из этих понятий.

"Это вот те два смысла, которые хотят навязать российским спортсменам сейчас те, кто организовывает Олимпиаду, и те, кто, в принципе, всем этим промышляет. Не хотелось бы быть ни там, ни там. Вот из этих двух понятий", — сказал Далалоян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а российские спортсмены будут выступать на них под нейтральным статусом. Он надеется, что его выступление и выступление других спортсменов будет оценено по достоинству, независимо от политических обстоятельств.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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