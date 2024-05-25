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Павел Воля рассказал, почему любит бегать

Павел Воля рассказал, почему любит бегать

0:38
Спорт

Популярный комик и телеведущий Павел Воля рассказал, почему он любит бег. 

Павел Воля рассказал, почему любит бегать
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Telegram-канале артист перечислил известных людей, которым тоже близок этот вид спорта. Среди них писатель Харуки Мураками, актер Мэттью Макконахи, супермодель Кристи Тарлингтон, актер Уилл Смит и другие.

"Я бегаю. Особенно на гастролях. Незнакомый город, как оказалось, лучший собеседник", — цитирует комика портал "СЭ".

Павел Воля признался, что ему нравится бегать и собирать улыбки окружающих людей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Павел Воля рассказал, почему любит бегать
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