Павел Воля рассказал, почему любит бегать

Популярный комик и телеведущий Павел Воля рассказал, почему он любит бег.
В Telegram-канале артист перечислил известных людей, которым тоже близок этот вид спорта. Среди них писатель Харуки Мураками, актер Мэттью Макконахи, супермодель Кристи Тарлингтон, актер Уилл Смит и другие.
"Я бегаю. Особенно на гастролях. Незнакомый город, как оказалось, лучший собеседник", — цитирует комика портал "СЭ".
Павел Воля признался, что ему нравится бегать и собирать улыбки окружающих людей.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.