Тарасова высказалась на счет оправданий WADA по Валиевой

Тарасова считает, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за отношения к России

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разнице в делах российской фигуристки Камилы Валиевой и пловцов из Китая, которые за употребления допинга отстранены не были.

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Уточним, что нашу фигуристку за допинг отстранили.

"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая", — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Напомним, что 22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили значительно больше запрещенного вещества, чем у китайских пловцов.