Тарасова высказалась на счет оправданий WADA по Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разнице в делах российской фигуристки Камилы Валиевой и пловцов из Китая, которые за употребления допинга отстранены не были.
Уточним, что нашу фигуристку за допинг отстранили.
"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая", — приводит ТАСС слова Тарасовой.
Напомним, что 22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили значительно больше запрещенного вещества, чем у китайских пловцов.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.