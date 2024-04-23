Спортсменка Касаткина рассказала о тоске по России

Теннисистка Касаткина призналась, что скучает по России

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что скучает по России, но пока не имеет возможности вернуться. Страну она посещала последний раз три года назад.

Фото: flickr.com by Tsutomu Takasu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дарья Касаткина рассказала, что не может пока вернуться в Россию.

"Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает", — приводит слова теннисистки портал "Чемпионат".

Добавим, что в апреле этого года Касаткина проиграла Даниэль Коллинз из США в финале турнира в Чарльстоне.