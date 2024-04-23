Спортсменка Касаткина рассказала о тоске по России

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что скучает по России, но пока не имеет возможности вернуться. Страну она посещала последний раз три года назад.
Дарья Касаткина рассказала, что не может пока вернуться в Россию.
"Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает", — приводит слова теннисистки портал "Чемпионат".
Добавим, что в апреле этого года Касаткина проиграла Даниэль Коллинз из США в финале турнира в Чарльстоне.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.