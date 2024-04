Гимнастика для спины. Как преобразить свое тело, отказавшись от упражнений с отягощением

Основной принцип заключается в использовании веса своего тела в качестве рычага для создания необходимого сопротивления. Этот простой, но эффективный способ тренировки эффективно формирует, укрепляет и стабилизирует верхние и нижние мышцы спины.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain