Гимнастика для спины. Как преобразить свое тело, отказавшись от упражнений с отягощением

Основной принцип заключается в использовании веса своего тела в качестве рычага для создания необходимого сопротивления. Этот простой, но эффективный способ тренировки эффективно формирует, укрепляет и стабилизирует верхние и нижние мышцы спины.
Гимнастика для спины — это не только наращивание мышечной массы; это создание основы силы и гибкости, которая поддерживает все, что вы делаете — от повседневных дел по дому до ваших любимых видов спорта. Известно даже, что эта силовая тренировка помогает улучшить осанку, поднять настроение и помочь в общем контроле веса. Упражнения варьируются от традиционного подтягивания до перевернутого снежного ангела — игровой, доступный и эффективный способ для спортсменов любого уровня физической подготовки.
Задействованные мышцы. Первичные — широчайшие мышцы спины; вторичные -бицепсы, трапециевидные, ромбовидные мышцы.
Преимущества. Эффективное развитие верхней части спины и укрепление хвата; это также повышает общую мышечную выносливость верхней части тела.
Используемые мышцы. В основном ромбовидные, трапециевидные и задние дельтовидные мышцы.
Преимущества. Улучшает втягивание и опускание лопаток, поэтому является хорошим упражнением для поддержания осанки и стабильности плечевого пояса.
Задействованные мышцы. Увеличьте нагрузку на широчайшие мышцы спины и еще больше расширьте плечи и верхнюю часть спины.
Преимущества. Помогают развить более широкую спину, что способствует улучшению V-образной формы тела и общей силе спины, благодаря чему часть упражнений придаст вам в целом сильную и рельефную верхнюю часть спины.
Работали мышцы. Лат, в большей степени с одной стороны.
Преимущества. Способствует равномерному развитию силы и мышечной координации, обеспечивая равномерный внешний вид верхней части спины.
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