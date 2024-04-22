Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" получил нового спонсора в лице компании "Газпром".
По информации издания Blikk, российская нефтегазовая компания обеспечит значительную финансовую поддержку клубу, что позволит увеличить его годовой бюджет до 50 миллионов евро.
Стоит отметить, что "Газпром" уже является спонсором петербургского клуба "Зенит". Кроме того, компания также является спонсором нескольких федераций и спортивных организаций в России, включая художественную гимнастику, волейбол, плавание, биатлон, греблю на байдарках и каноэ, бильярд и Российский футбольный союз (РФС).
"Ференцварош" является настоящим чемпионом Венгрии, а с 2021 по 2023 годы команду тренировал известный российский тренер Станислав Черчесов.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).