Российский "Газпром" будет спонсировать венгерский футбольный клуб "Ференцварош"

"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"

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Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" получил нового спонсора в лице компании "Газпром".

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации издания Blikk, российская нефтегазовая компания обеспечит значительную финансовую поддержку клубу, что позволит увеличить его годовой бюджет до 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Газпром" уже является спонсором петербургского клуба "Зенит". Кроме того, компания также является спонсором нескольких федераций и спортивных организаций в России, включая художественную гимнастику, волейбол, плавание, биатлон, греблю на байдарках и каноэ, бильярд и Российский футбольный союз (РФС).

"Ференцварош" является настоящим чемпионом Венгрии, а с 2021 по 2023 годы команду тренировал известный российский тренер Станислав Черчесов.