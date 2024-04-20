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Три лучших упражнения с гантелями для рук, которые ориентированы на разный уровень физической подготовки

Лучшие упражнения с гантелями для рук

2:25
Спорт

Наращивание мышечной массы рук — общая цель всех посетителей тренажерного зала, а гантели являются идеальным инструментом для достижения этой цели; однако многие атлеты либо выбирают неправильные движения, либо выполняют их неправильно, что мешает добиться максимальных результатов.

Лучшие упражнения с гантелями для рук
Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте рассмотрим несколько упражнений с гантелями, который помогут вам натренировать ваши руки.

Новичок. Сгибание молоточка с гантелями.

  • Встаньте прямо. Расставьте ноги на ширине бёдер. Возьмите по гантели в каждую руку, направив ладони внутрь. Вытяните руки по швам.
  • Начните движение, напрягая мышцы живота, сгибая руки в локтях и подтягивая гантели к плечам. Сопротивляйтесь желанию поднять гантели вверх, используя дополнительный импульс.
  • Завершите повторение, медленно опускайте гантели вниз до выпрямления рук.

Промежуточный уровень. Разгибание трицепса с гантелями лежа.

  • Сядьте на скамью или удобную поверхность (твердую). Расположите гантели на ваших бедрах (по одной на каждом бедре).
  • Медленно лягте на скамью, подвиньте ногами гантели к круди.
  • Перед упражнением расположите руки вытянутыми над грудью. А ноги твердо должны стоять на полу.
  • Начинайте упражнение, согнув руки в локтях и опустив гантели к плечам. Старайтесь держать плечи неподвижно, а локти поднятыми при опускании гантелей.
  • Завершая упражнение полностью вытяните руки с гантелями над грудью.

Совет: Если вы обнаружите, что это упражнение беспокоит ваши локти, пропустите его и по возможности потренируйте трицепсы с помощью другого оборудования.

Продвинутые. Наклон гантели, сгибание бицепса.

  • Установите скамью под большим наклоном.
  • Возьмите гантели в обе руки и откиньтесь на спинку скамьи. Ваши руки должны быть полностью вытянуты и свисать за туловищем. Держите ладони обращенными от себя на протяжении всего подхода.
  • Начинайте упражнение, согнув руки в локтях и подтянув гантели к плечам. Сопротивляйтесь желанию поднять гантели вверх, используя дополнительный импульс.
  • Завершите действие, медленно опустив гантели к полу, пока ваши руки не станут
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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