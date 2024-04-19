Кожевников назвал Овечкина настоящим лидером

Кожевников: Овечкин — галактика и настоящий лидер

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин проявляет лидерские качества в самые важные моменты игры, считает двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Александр делает все для того, чтобы команда верила в него, — забивает самые нужные голы", — цитирует РИА Новости Кожевникова.

Он считает, что Овечкин великий игрок, и хоккеисты команды, видя, как он выкладывается, стараются тоже проявлять свои лучшие качества. Из-за этого они и вышли в плей-офф НХЛ.

"У Саньки есть еще два года для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Но я думаю, что он постарается это сделать уже в следующем сезоне", — заключил он.