Капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин проявляет лидерские качества в самые важные моменты игры, считает двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников.
"Александр делает все для того, чтобы команда верила в него, — забивает самые нужные голы", — цитирует РИА Новости Кожевникова.
Он считает, что Овечкин великий игрок, и хоккеисты команды, видя, как он выкладывается, стараются тоже проявлять свои лучшие качества. Из-за этого они и вышли в плей-офф НХЛ.
"У Саньки есть еще два года для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Но я думаю, что он постарается это сделать уже в следующем сезоне", — заключил он.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.